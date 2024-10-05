Толстый слой мертвых мошек: насекомые заполонили Днепропетровщину, пояснение энтомолога и видео

Они являются переносчиками ряда заболеваний

На Днепропетровщине сильно расплодились мошки-дрозофилы. Они массово гибнут и толстым слоем покрывают землю.

Нашествие мошек в Днепропетровсеой области началось еще несколько дней назад. В частности, они заполонили Никополь и Никопольский район. Местный житель Александр Павлов показал видео, на котором мошки покрывают землю.

Он рассказал, что их было очень много в Никополе около рынка на улице Усова. Насекомые доставляли дискомфорт — садились на одежду и волосы, лезли в глаза. Местные жители публиковали фото и видео нашествия мошек.

Также появились кадры с толстым слоем мертвых дрозофил в Марьянском на Криворожье. Они покрыли землю как будто слоем пепла, который достигает нескольких десятков сантиметров.

Как пояснил энтомолог Михаил Литвиненко, мошки так сильно размножились этой осенью из-за долгого периода тепла. По его словам, в этом нет ничего аномального, но есть опасность — мошки могут переносить некоторые инфекционные и инвазивные заболевания.

"В этом году аномально теплая осень способствовала еще одной, дополнительной, генерации мошек, которая в другие годы, из-за снижения температуры совсем не развивалась. Например, в таких населенных пунктах, где есть водоемы и в южных районах", — отметил он.

Как сообщал "Телеграф", ученые в США обнаружили ос нового вида Syntretus perlmani. Они используют мушек дрозофил как живой "инкубатор".