В одной из областей будет +28°C: какие сюрпризы подкинет погода украинцам 7 октября

Однако западным и северо-западным областям не повезет с теплом

Погода в Украине в течение сентября и начале октября удивляла своей летней теплотой. В большинстве областей, за исключением западных регионов, температура воздуха достигала отметки +24°C, а иногда даже +26°C. Такая аномальная для осени жара держалась почти месяц.

Однако природа готовит украинцам резкое изменение погодных условий. Какая же будет погода 7 октября в Украине, рассказала синоптикиня Наталья Диденко.

7 октября Украина окажется под влиянием активного циклона. Это приведет к нестабильной погоде в большинстве областей страны. В течение суток ожидаются периодические дожди, охватившие значительную территорию государства. Особенно интенсивные осадки прогнозируются на юге и в центральных областях. Утром сильные дожди возможны также в Киевской и Черниговской областях. Лишь Луганская область, по всей вероятности, останется без дождя.

В большинстве регионов дневная температура будет колебаться от +11°C до +17°C. Однако в восточной части страны, на юго-востоке, а также в Днепропетровщине и Полтавщине воздух прогреется до +19…+25°C, а в Луганщине столбики термометров покажут даже +28°C.

По данным УкрГМЦ, в столице Украины 7 октября также ощутим похолодание. Температура воздуха в Киеве снизится до +12…+14°C. В первой половине дня будет сохраняться влажная погода, но после обеда осадки прекратятся. Впрочем, синоптики прогнозируют, что уже с середины недели снова потеплеет. Однако это потепление будет непродолжительным — с 13 октября в Киеве снова ожидается снижение температуры.

Температура воздуха в Украине 7 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Украине в начале недели. До "летних" показателей воздух уже не прогреется.