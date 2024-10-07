Доставка газу подорожчає у 2025 році: чому і для кого

Плата за доставку газу розраховується на підставі споживання за попередній газовий рік

У 2025 році в Україні зміниться вартість доставки газу. Враховуватиметься споживання за період з жовтня 2022-го до кінця вересня 2023-го. Сам тариф залишиться незмінним, але через зміну обсягів споживання суми в платіжках стануть іншими. Ті, хто збільшив споживання, більше платитимуть за доставку.

Українці платять за доставку того обсягу газу, який витратили за попередній газовий рік: з 1 жовтня до 30 вересня. Таким чином, зараз плата здійснюється виходячи з того обсягу, який було використано з жовтня 2022-го до вересня 2023-го. А у 2025-му платитимемо залежно від обсягів споживання з жовтня 2023-го по вересень 2024-го, пояснює OBOZ.UA.

Тариф на газ у кожній області різний, він залежить від розміру мереж та кількості населення. Якщо мережі більші, а споживачів менше – тариф вищий. Тому найнижчий тариф на доставку газу у столиці. Також менш як дві гривні за кубометр сплачують мешканці Волинської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Одеської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської областей. На решті території країни він перевищує дві гривні.

Тариф на доставку газу в різних областях

До завершення воєнного стану змінювати тариф на доставку газу і сам газ не планують. Тому з наступного року чинні тарифи залишаться актуальними. З 1 травня 2025 року вартість доставки газу збільшиться для тих, хто за минулий газовий рік використав більше, ніж за газовий рік 2022/2023. Для тих, хто скоротив споживання, плата навпаки скоротиться.

Як повідомляв "Телеграф", наступного року вартість електроенергії для населення становитиме 6,5-7 гривень, що на 50-75% більше, ніж зараз. А ще за кілька років ця сума сягатиме 8-9 гривень.