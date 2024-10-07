Суддя Тупицький втік з України за допомогою ОЗУ та прикордонників: розслідування та деталі

Розслідування по цій справі триває

В Україні було припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон. У справі замішаний колишній голова Конституційного суду України Олександр Тупицький, співробітник держприкордонслужби та правоохоронець..

Всім їм загрожує ув’язнення. Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Відомо, що правоохоронець організував угруповання, яке переправляло військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України та особисто підшукував бажаючих скористатися їхніми "послугами".

Для цього він найняв водія, який перевозив чоловіків за межі України на автомобілі через певні пропускні пункти, де працювали члени цього угруповання.

Він особисто контролював, щоб прикордонники пропускали ці автомобілі без перевірки документів у пасажирів та огляду транспортного засобу. Документи навмисно перевіряли лише у водія і лише його вносили до бази даних осіб, які перетнули державний кордон України.

Після перетину кордону водій виходив з автомобіля, передавав керування незаконно вивезеній людині та пішки повертався назад до України.

Після цього водій отримував грошову винагороду, а ухилянт уже офіційно в’їжджав до сусідньої держави.

"За цією схемою у березні 2022 року залишив Україну й колишній Голова КСУ, щоб сховатися від кримінальної відповідальності за скоєння низки злочинів у сфері правосуддя. При цьому він сприяв незаконному перетину кордону ще двом громадянам, які їхали з ним в автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про скандального екс-главу Конституційного суду Олександра Тупицького, якому вдалося під час війни втекти за кордон.

Вони переховувалися в Угорщині, але їх удалося вирахувати українським правоохоронцям. Колишньому голові КСУ повідомлено про підозру у незаконному переправленні громадян через державний кордон за попередньою змовою з групою осіб. Також під слідством перебувають правоохоронець та прикордонник.

Досудове розслідування по цій справі триває.

Нагадаємо, кримінальну справу проти Тупицького за статтею про держзраду було відкрито у жовтні 2020 року. Тоді слідчі ГБР заявили, що він у 2018 році придбав земельну ділянку в окупованому Криму і задля цього пішов на угоду з Росією. Наприкінці грудня того ж року президент Володимир Зеленський своїм указом усунув Тупицького від виконання обов’язків голови КСУ. Утім, у самому КСУ заявили, що Зеленський не мав на це права.

У грудні 2021 року США ввели санкції проти Тупицького через "серйозні корупційні дії", які він робив на посаді голови КСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Тупицького помітили в одному із кафе австрійського Відня. Так, скандального екс-суддю у спортивних штанах сфотографували в одному із кафе на Штефанс-плац.