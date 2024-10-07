Судья Тупицкий сбежал из Украины с помощью ОПГ и пограничников: расследование и детали

Расследование по данному делу продолжается

В Украине была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин через государственную границу. В деле замешаны бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, сотрудник госпогранслужбы и правоохранитель.

Всем им грозит тюремное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Известно, что правоохранитель организовал группировку, которая переправляла военнообязанных мужчин через государственную границу Украины и лично подыскивал желающих воспользоваться их "услугами".

Для этого он нанял водителя, который перевозил мужчин за пределы Украины на автомобиле через определенные пропускные пункты, где работали члены этой группировки.

Он лично контролировал, чтобы пограничники пропускали эти автомобили без проверки документов у пассажиров и осмотра транспортного средства. Документы намеренно проверяли только у водителя и только его вносили в базу данных лиц, которые пересекли государственную границу Украины.

После пересечения границы водитель выходил из автомобиля, передавал управление незаконно вывезенному человеку лицу и пешком возвращался обратно в Украину.

После этого водитель получал денежное вознаграждение. Уклонист же уже официально въезжал в соседнее государство.

"По этой схеме в марте 2022 года покинул Украину и бывший Председатель КСУ, чтобы скрыться от уголовной ответственности за совершение ряда преступлений в сфере правосудия. При этом он способствовал незаконному пересечению границы еще двум гражданам, которые ехали с ним в автомобиле", — говорится в сообщении.

Речь идет о скандальном экс-главе Конституционного суда Александре Тупицком, которому удалось во время войны сбежать за границу.

Они скрывались в Венгриии, но их удалось вычислить украинским правоохранителям. Бывшему председателю КСУ сообщено о подозрении в незаконной переправке граждан через государственную границу по предварительному сговору с группой лиц. Также под следствием находятся правоохранитель и пограничник.

Досудебное расследование по данному делу продолжается.

Напомним, уголовное дело против Тупицкого по статье о госизмене было открыто в октябре 2020 года. Тогда следователи ГБР заявили, что он в 2018 году приобрел земельный участок в оккупированном Крыму и ради этого пошел на сделку с Россией. В конце декабря того же года президент Владимир Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от выполнения обязанностей главы КСУ. Впрочем, в самом КСУ заявили, что Зеленский не имел на это права.

В декабре 2021 года США ввели санкции против Тупицкого из-за "серьезных коррупционных действий", которые он совершал на посту главы КСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Тупицкого заметили в одном из кафе австрийской Вены. Так, скандального экс-судью в спортивных штанах сфотографировали в одном из кафе на Штефанс-плац.