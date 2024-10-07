Один з найбільших підрядників "Великого будівництва" поскаржився на обшуки: які контракти він отримував

Правоохоронці поки не коментують ситуацію

У п’ятницю, 4 жовтня, правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях компанії "Автомагістраль-Південь". Вона була одним із найбільших підрядників "Великого будівництва".

Як повідомили у пресслужбі компанії, процесуальні дії також проводились у квартирах їхніх працівників та приватних автомобілях. У них брали участь співробітники Головного слідчого управління Національної поліції спільно з Департаментом стратегічних розслідувань.

"Автомагістраль-Південь" стверджує, що обшуки проводились на підставі нібито сфабрикованого кримінального провадження, що "базується на припущеннях слідчих". Також у компанії зазначили, що процесуальні дії нібито відбувались без ухвали суду.

Зазначається, що кримінальне провадження стосовно компані пов’язано з декількома тендерами, які у різний час та у різних регіонах були виграні на Prozorro. У "Автомагістраль-Південь" наголосили, що "жодних претензій до якості та вартості робіт не висунуто". Водночас про які саме тендери йде мова, не уточнюється. Крім того, у поліції поки не прокоментували обшуки.

Як повідомив генеральний директор "Автомагістраль-Південь" Микола Тимофеєв, робота компанії була паралізована. За його словами, "під удар поставлені стратегічні проєкти у сфері енергетики та оборони".

Своєю чергою розслідувач Володимир Бондаренко на своїй сторінці в Facebook повідомив, що зараз компанія судиться за борги зі Службою відновлення і розвитку інфраструктури.

За даними "Слідство.Інфо", на початку квітня 2024 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області подала до суду на "Автомагістраль-Південь", яка була підрядником з будівництва водогону до Кривого Рогу. Там вважають, що вона не виконувала належним чином умови договору. Через це Служба просить стягнути з компанії 9,1 млн грн.

Що відомо про компанію "Автомагістраль-Південь"

Ця одеська компанія була ключовим підрядником президентської програми "Велике будівництво". У 2020 році вона виграла тендерів на 28,8 млрд грн. Це майже стільки ж, скільки їхні три найближчих конкуренти разом узяті. А у 2021 компанія отримала тендерів на 26,1 млрд.

У 2022 році "Автомагістраль-Південь" отримала з державних та місцевих бюджетів 6 млрд грн, а за 2023 рік компанія отримала 11,7 млрд грн. Всього з 2016 року вона виграла на державних тендерах 204 млрд гривень.

Згідно з даними YouControl, з 2023 року "Автомагістраль-Південь" офіційно належить Олександру Бойку. Статутний капітал компанії становить 40 тис. грн. ЗМІ пов'язували компанію з одеситами Олегом Наливановим та Валерієм Коротковим. Також раніше ЗМІ писали, що "Автомагістраль-Південь" може контролюватись оточенням мера Одеси Геннадія Труханова, проте у самій компанії це спростовували.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У них знайшли майже 6 мільйонів доларів США готівкою у різних валютах.