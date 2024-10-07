Один из крупнейших подрядчиков "Большого строительства" пожаловался на обыски: какие контракты он получал

Правоохранители пока не комментируют ситуацию

В пятницу, 4 октября, правоохранители провели обыски в офисных помещениях компании "Автомагистраль-Юг". Она была одним из самых больших подрядчиков "Большого строительства".

Как сообщили в пресс-службе компании, процессуальные действия также проводились в квартирах их работников и частных автомобилях. В них приняли участие сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции совместно с Департаментом стратегических расследований.

"Автомагистраль-Юг" утверждает, что обыски проводились на основании якобы сфабрикованного уголовного производства, которое "базируется на предположениях следователей". Также в компании отметили, что процессуальные действия происходили без определения суда.

Уголовное производство в отношении компании связано с несколькими тендерами, которые в разное время и в разных регионах были выиграны на Prozorro. В "Автомагистраль-Юг" подчеркнули, что "никакие претензии к качеству и стоимости работ не выдвинуты". В то же время, о каких именно тендерах идет речь, не уточняется. Кроме того, в полиции пока не прокомментировали обыски.

Как сообщил генеральный директор "Автомагистраль-Юг" Николай Тимофеев, работа компании была парализована. По его словам, "под удар поставлены стратегические проекты в сфере энергетики и обороны".

В свою очередь расследователь Владимир Бондаренко на своей странице в Facebook сообщил, что сейчас компания судится за долги со Службой восстановления и развития инфраструктуры.

По данным "Следствие.Инфо", в начале апреля 2024 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Днепропетровской области подала в суд на "Автомагистраль-Юг", которая была подрядчиком по строительству водопровода в Кривой Рог. Там считают, что она не выполняла должным образом условия договора. Поэтому Служба просит взыскать с компании 9,1 млн грн.

Что известно о компании "Автомагистраль-Юг"

Эта одесская компания была ключевым подрядчиком президентской программы "Большое строительство". В 2020 году она выиграла тендеры на 28,8 млрд грн. Это почти столько же, сколько их три ближайших конкурента вместе взятые. А в 2021 году компания получила тендеров на 26,1 млрд.

В 2022 году "Автомагистраль-Юг" получила из государственных и местных бюджетов 6 млрд грн, а за 2023 год компания получила 11,7 млрд грн. Всего с 2016 года она выиграла на государственных тендерах 204 млрд гривен.

Согласно данным YouControl, с 2023 года "Автомагистраль-Юг" официально принадлежит Александру Бойко. Уставный капитал компании составляет 40 тыс. грн. СМИ связывали компанию с одесситами Олегом Наливановым и Валерие Коротковым. Также ранее СМИ писали, что "Автомагистраль-Юг" может контролироваться окружением мэра Одессы Геннадия Труханова, однако в самой компании это опровергали.

Напомним, Государственное бюро расследований разоблачило на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына, занимающего руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. В них нашли почти 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.