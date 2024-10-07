Российский агрессор долгое время был разведчиком

Сегодня, 7 октября – День рождения одного из самых кровавых диктаторов в истории – президента России Владимира Путина. Ему исполняется 72 года. Диктатор развязал полномасштабную войну против Украины и дает приказы совершать страшные преступления.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел диктатор и какую должность занимал, когда родился президент Украины Владимир Зеленский.

Путин во время рождения Зеленского

Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге в 1952 году в бедной семье. Отец служил в войсках НКВД, которые в Советском Союзе совершали преступления против человечности. А мама — санитаркой, уборщицей. Они жили в малой коммунальной квартире.

С детства Путин мечтал получить работу разведчика и работать в органах государственной безопасности. Так, будущий диктатор поступил в Ленинградский университет, где учился на юридическом факультете. Параллельно вступил в Коммунистическую партию.

А вот Владимир Зеленский, действующий президент Украины, появился на свет 25 января 1978 года в Кривом Роге. Он большую часть жизни посвятил профессии актера, а в 2019 году стал главой государства.

Интересно, что когда Зеленский родился, Путин как раз завершал обучение в Ленинградском университете. После этого он получил направление на работу в Комитет государственной безопасности СССР. Он работал контрразведчиком в следственном отделе Ленинградского управления спецслужбы.

Затем учился в Высшей школе КГБ в Москве. Также служил разведчиком в Германии, где под прикрытием являлся директором Дома дружбы СССР. Его агентурным именем было "Моль".

Позже вернулся в Россию, где сменил несколько должностей: помощник проректора по международным вопросам Ленинградского университета, советник мэра Ленинграда (Санкт-Петербург), председатель Комитета по внешним связям, первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга.

В 1996 году переехал в Москву, где стал заместителем управляющего делами президента РФ. Позже работал первым заместителем Администрации президента. В 1998 году получил должность главы ФСБ.

В 2000 году Путин стал президентом России, которым является и по сей день. На его руках — кровь десятков тысяч убитых украинцев и полностью разрушены украинские города.

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