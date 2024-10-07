Нескольким областям повезет больше: какой погоды ждать 8 октября

Во вторник в Украине осадков не предполагается

Погода снова порадует украинцев теплым осенним днем. На большей части страны будет преобладать сухая, хотя и облачная погода с комфортной температурой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Сообщение сделала в своем Facebook.

"Температура воздуха завтра будет достаточно комфортной, +17...+22 градуса, на юге до +22...+25 градусов, немного свежее в северных областях, +12...+18 градусов. В Киеве восьмого октября ожидается погода без осадков с температурой воздуха + 16…+18 градусов", — написала синоптик.

Также, по ее словам, во вторник в Украине осадков не предполагается, только в ближайшую ночь остатки наполнят влагой воздух, землю и деревья на Сумщине, Полтавщине и частично Харьковщине.

Карта погоды от Укргидрометцентра

Также Диденко поделилась в сообщении интересными фактами о воробьях, которых, как утверждают экологи, в последнее время стало мало в городах, в частности, в Киеве.

"Воробей весит около 30 граммов, а его мозг – 1 грамм. Таким образом, воробей среди пернатых наиболее мозговит. Воробьи летают на скорости 38 км/ч, но испуганный воробей может разогнаться до 50 км/ч. И еще — воробьи видят окружающую среду в розовых оттенках", — поделилась с подписчиками синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в столице в течение недели. В Киев пришла настоящая осень.