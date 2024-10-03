У Києві різко зменшилася кількість горобців: у чому причина та яких наслідків чекати

Кількість цих птахів упала майже у 50 разів у порівнянні з минулими роками

У Києві цього року майже повністю зникли горобці. Екологи б’ють на сполох, адже це справжня проблема, яка може призвести до екологічної катастрофи.

У Київському еколого-культурному центрі (КЕКЦ) вважають, що причиною такого явища може стати постійне викошування трав у місті та гламуризація столичних парків. Про це пише ТСН.

"Цього року у Києві практично зникли горобці. Порівняно з попередніми роками їх кількість, за нашими підрахунками, впала в 50 і більше разів. Це призведе до екологічної катастрофи, бо через зникнення горобців можуть загинути київські парки", — сказав Володимир Борейко, керівник КЕКЦ.

За його словами, без цього виду птахів шкідники знищуватимуть міські парки та сади. Зокрема, це стосується каштанової молі, яка знищує чагарники та дерева. Зникнення цього виду птахів у столиці пов’язують із такими причинами:

гламуризація столичних парків, коли там масово вирубуються старі дуплисті дерева та горобцям ніде гніздитися.

систематичний покіс трави, що триває майже весь теплий період у столиці. Пташенята горобців та інших птахів харчуються комахами, а через надмірний покіс газонів, комахи майже зникли – відповідно, зникли й горобці.

Зазначається, що в Україні гніздяться три види горобців : домовий, польовий та іспанський чи чорногрудий. Перші два найчисленніші та заселяючі майже всю територію країни, зазвичай гніздяться в населених пунктах. А Чорногрудий поширений на Одещині.

Водночас керівник Українського центру кільцювання птахів Анатолій Полуда розповів, де в Києві ще можна зустріти горобців.

"Горобці ще досить звичні у старих "спальних" районах, де домінують 5 та 9 поверхові будинки та умови існування для них більш-менш сприятливі. Зокрема, у Києві це: Оболонь, Троєщина, Сирець, Нивки, Чоколівка, Борщагівка, Лісовий, Русанівка і т.д. Але й там, у другій половині нинішнього літа, чисельність горобців скоротилася в кілька разів (але аж ніяк не в 50) – до теперішнього часу вони перемістилися на більш зволожені території, де кормові умови значно кращі, ніж серед будинків. ", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині помітили рідкісного птаха, який занесений до Червоної книги України.