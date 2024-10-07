В "Укрзалізниці" зміниться голова

Чиновник мав працювати до 2025 року

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко написав заяву про відставку. Остаточне рішення щодо його звернення буде ухвалено найближчими днями.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "УЗ". Лященко обіймав свою посаду з березня 2023 року.

"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями і ухвалити всі необхідні рішення відповідно до чинних процедур", — йдеться у повідомленні.

З чим пов’язана зміна керівництва у компанії не уточнюють. Також поки що немає інформації про те, хто займе його місце.

Варто зазначити, що Лященко 2023 року змінив на цій посаді Олександра Камишина і мав залишатися на керівній посаді до 2025 року. Камишин донедавна очолював Міністерство стратегічної промисловості, проте 26 вересня 2024 року повернувся до "Укрзалізниці" на посаду члена наглядової ради.

Також варто додати, що у вересні Кабмін змінив міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, що відповідає, зокрема, і за діяльність "УЗ". Ним став Олексій Кулеба, який із 2022 по 2023 роки керував Київською військовою адміністрацією.