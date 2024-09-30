"В уряді трішки забули": експерти прокоментували скасування заборони на кондиціонери

Кабмін може бути вимушений ще раз переглядати своє рішення

Кабінет міністрів України з 30 вересня скасував рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій. Крім того, було скасовано рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.

Директор ГО Інститут енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, чи варто було обмежувати використання кондиціонерів. За його словами, таким чином уряд намагався знизити дефіцит електроенергії.

"Парадокс цього рішення в тому, що коли воно ухвалюється зараз, то буквально залишається менш як місяць до формального початку опалювального сезону, коли вже люди будуть використовувати електрообігрівачі, у тому числі кондиціонери. Відповідно навантаження на енергосистему буде знову зростати", — зазначив він.

На його думку, у ситуації, що склалася в Україні, рішення про обмеження використання кондиціонерів було актуальним для великих державних установ чи підприємств. Водночас експерт назвав його своєрідною калькою з європейського досвіду, коли з 2022 року там водились подібні обмеження.

Своєю чергою народний депутат Олексій Кучеренко також прокоментував "Телеграфу" рішення Кабміну скасувати ці обмеження. Він зазначив, що, з одного боку, цим рішенням уряд визнав, що в Україні відсутній дефіцит електроенергії.

"Мабуть, в уряді трішки забули, що кондиціонери у нас можуть вмикати і на опалення. І враховуючи те, що в мене є таке відчуття, що подачу центрального опалення будуть відтягувати на початок листопада, щоб заощадити газ, то в результаті кондиціонери будуть працювати на опалення", — підкреслив нардеп.

Водночас він не впевнений, чи варто заощаджувати на використанні вуличного освітлення. Кучеренко висловив думку, що у випадку виникнення якихось негативних ситуацій в енергетиці, рішення про скасовування рекомендацій щодо економії електроенергії потрібно буде знову переглядати.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів "Телеграфу", що обмеження на використання кондиціонерів вже неактуальні. Водночас, за його словами, вуличне освітлення потрібне через скорочення світлового дня.

Рябцев наголосив, що ці зміни, скоріше, раціональні. Проте він вважає, що ці обмеження були виключно популістським.

"Вони раціональні як раз за воєнних умов. Оскільки інші обмеження зберігаються. Стосовно небалансів нічого не змінилося. Але для їхнього врегулювання є графіки вимкнень. У тому числі в парках", — сказав експерт.

Нагадаємо, 7 червня уряд ухвалив розпорядження щодо зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема, йшлося про відмову від використання кондиціонерів та зовнішнього освітлення будівель. Дія цих рекомендацій мала тривати до 31 грудня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що скільки годин цієї зими в Україні може не бути світла. Є лише один сценарій, за якого електроенергію не відключатимуть.