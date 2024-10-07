В "Укрзализныци" сменится глава

Чиновник должен был работать до 2025 года

Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко написал заявление об отставке. Окончательное решение по его обращению будет принято в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении на сайте "УЗ". Лященко занимал свою должность с марта 2023 года.

"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", — говорится в сообщении.

С чем связана смена руководства в компании не уточняют. Также пока нет информации о том, кто займет его место.

Стоит отметить, что Лященко в 2023 году сменил на этом посту Александра Камышина и должен был оставаться на руководящей должности до 2025 года. Камышин до недавних пор возглавлял Министерство стратегической промышленности, однако 26 сентября 2024 года вернулся в "Укрзализныцю" на должность члена наблюдательного совета.

Также стоит добавить, что в сентябре Кабмин поменял министра развития общин, территорий и инфраструктуры, которое отвечает, в том числе, и за деятельность "УЗ". Им стал Алексей Кулеба, который с 2022 по 2023 годы руководил Киевской военной администрацией.