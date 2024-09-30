Краще не виходити з дому: Київ вже накрила пилова буря (фото, відео)
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Вона може протриматись декілька днів
У понеділок, 30 вересня, частину України накрила пилова буря. Ближче до вечора це незвичне природне явище дісталося до Києва.
Столичні Telegram-канали публікують фото та відео, на яких можна побачити, як пилова хмара затягнула небо. Крізь неї вже майже не проглядається сонце.
Варто зазначити, що з пиловою бурею зіткнулися Полтава, Суми, Харків та Дніпро, а до цього — східна частина України. За словами очевидців, буквально за ніч машини, що припарковані на вулиці, покриваються шаром пилу.
Як повідомляв Укргідрометцентр, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і є високе запилення повітря. Там зазначили, на територію Київщини пил буде потрапляти 1 та 2 жовтня, втім його кількість буде вже меншою.
Своєю чергою у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що 1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
У МОЗ також нагадали, як захиститися від брудного повітря. Киянам порадили:
- зачинити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- на вулиці використовувати респіратори або захисні маски;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
"Також наголошуємо, що у таких ситуаціях вкрай важливо довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Зокрема, слідкувати за оновленнями офіційних сторінок регіональних Центрів контролю та профілактики хвороб", — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 30 вересня в Києві знову спостерігалось тимчасове погіршення стану повітря. У місті було зафіксоване підвищення концентрації зважених часток (пилу). За даними КМДА ймовірною причиною цього стали пожежі в екосистемах Київської області.