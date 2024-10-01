Пилова буря накрила майже всю Україну, МОЗ рекомендує закрити вікна

Українцям рекомендують не відчиняти вікна своїх будинків та квартир

З понеділка, 30 вересня, Україну накрила сильна пилова буря. Це природне явище вже дісталося Києва: у столиці очікується погіршення якості повітря.

Про це УНН повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. У вівторок, 1 жовтня та середу, 2 жовтня у Києві також очікується складна ситуація через пилову бурю, яка прийшла в Україну з району Каспійського моря. Ця ситуація буде незмінною до п’ятниці, коли напрям вітру зміниться на південний та західний.

Мешканцям України рекомендують не виходити на вулицю без необхідності провести вологе прибирання будинку та в офісах, включити в приміщеннях систему вентиляції, а на вулицях одягати захисну маску або респіратор. Якщо немає ні того, ні іншого, варто прикрити ніс і рот вологою ганчіркою.

У МОЗ також рекомендують українцям приймати душ кілька разів на день та пити воду. Для дорослих нормою є від двох до трьох літрів на день. Для відновлення втрачених в організмі солей та мікроелементів рекомендується пити мінеральну лужну воду.

Рекомендації МОЗ України

Раніше"Телеграф" писав про те, що у Києві помітили незвичайну хмару. Місцеві почали припускати, що це могло бути і опублікували у відповідні фото.