В столице снова грязный воздух: в каких районах Киева лучше не выходить на улицу (карта)

Самый высокий показатель достиг индекса 109

С самого утра в среду, 9 октября, качество воздуха в Киеве снова ухудшилось. В некоторых районах столицы наблюдается повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.

Информация об этом появилась на сайте мониторинга качества воздуха SaveEcoBot. Среди лидеров антирейтинга – Соломенский и Дарницкий районы.

Также, как видим с карты мониторингового сайта, желает оставаться лучшим воздух в Подольском, Днепровском, Голосеевском и других районах города.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха в Киевской городской государственной администрации рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего элемента – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья человека могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.

Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: улица Николая Шепелева, 10 в городе Киев

Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: Харьковское шоссе, 7/1 в городе Киев

Ранее "Телеграф" писал, что на днях Киев накрыла пылевая буря. Столичные паблики публиковали фото и видео, на которых можно увидеть, как пылевое облако затянуло небо. Сквозь нее почти не просматривается солнце.