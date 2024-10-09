В столице снова грязный воздух: в каких районах Киева лучше не выходить на улицу (карта)
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Самый высокий показатель достиг индекса 109
С самого утра в среду, 9 октября, качество воздуха в Киеве снова ухудшилось. В некоторых районах столицы наблюдается повышенная концентрация взвешенных частиц пыли.
Информация об этом появилась на сайте мониторинга качества воздуха SaveEcoBot. Среди лидеров антирейтинга – Соломенский и Дарницкий районы.
Также, как видим с карты мониторингового сайта, желает оставаться лучшим воздух в Подольском, Днепровском, Голосеевском и других районах города.
К улучшению ситуации с состоянием воздуха в Киевской городской государственной администрации рекомендуют:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязняющего элемента – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5. Среди последствий вдыхания такого воздуха для здоровья человека могут быть: дискомфорт при дыхании у людей с заболеваниями легких, таких как астма, а также у людей с сердечными заболеваниями, детей и пожилых людей.
Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: улица Николая Шепелева, 10 в городе Киев
Развернуты данные по уровню загрязнения атмосферного воздуха по адресу: Харьковское шоссе, 7/1 в городе Киев
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