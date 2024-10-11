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Перевірте, чи знаєте ви, що означає колоритне українське слово "заціпило"

Автор
Катерина Шполянська
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Значення слова заціпило
Значення слова заціпило. Фото freepik.com

Походження слова та особливості його використання в сучасній українській мові

Українська мова багата на влучні слова, які одним словом можуть описати цілий комплекс відчуттів. Одне з таких — "заціпило", яке використовують для опису як фізичного стану, так і емоційного.

Це колоритне українське слово, яке часто можна почути в розмовному мовленні, особливо від старшого покоління. "Телеграф" знайшов цікавинки про його значення та особливості вживання.

Що означає слово "заціпило"

Слово "заціпило" має кілька споріднених значень:

  1. Стан, коли щось застрягло, затисло або заклинило.
  2. Стан заніміння (частіше про м'язи чи суглоби).
  3. Стан, коли людина не може говорити від несподіванки чи сильних емоцій.

У яких ситуаціях вживається

Слово "заціпило" походить від дієслова "ціпеніти" — втрачати здатність рухатися, німіти. Це слово має спільний корінь зі словами "ціпок" (палиця) та "заціпенілий" (знерухомілий). Його можна вживати, коли йдеться про різні стани на ситуації.

Про фізичний стан:

  • "Шию заціпило" — про різкий біль у шиї, коли важко повернути голову;
  • "Спину заціпило" — про біль у спині, що обмежує рухи;
  • "Щелепу заціпило" — про стан, коли важко рухати щелепою.

Про емоційний стан:

  • "Заціпило від несподіванки" — про стан, коли людина втратила дар мови від здивування;
  • "Так заціпило, що й слова не вимовив" — про розгубленість чи шок.

Про механічні проблеми:

  • "Двері заціпило" — коли двері застрягли та не відчиняються
  • "Замок заціпило" — коли механізм замка заклинило.

Як бачимо, "заціпило" — яскравий приклад влучного українського слова, яке точно передає певний стан чи відчуття. В українській мові є багато подібних образних слів: замлоїло, занудило, запаморочило.

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки походить та що насправді означає українське слово "оковита". Це не лише традиційна жартівлива назва горілки.

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