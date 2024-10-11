Перевірте, чи знаєте ви, що означає колоритне українське слово "заціпило"

Походження слова та особливості його використання в сучасній українській мові

Українська мова багата на влучні слова, які одним словом можуть описати цілий комплекс відчуттів. Одне з таких — "заціпило", яке використовують для опису як фізичного стану, так і емоційного.

Це колоритне українське слово, яке часто можна почути в розмовному мовленні, особливо від старшого покоління. "Телеграф" знайшов цікавинки про його значення та особливості вживання.

Що означає слово "заціпило"

Слово "заціпило" має кілька споріднених значень:

Стан, коли щось застрягло, затисло або заклинило. Стан заніміння (частіше про м'язи чи суглоби). Стан, коли людина не може говорити від несподіванки чи сильних емоцій.

У яких ситуаціях вживається

Слово "заціпило" походить від дієслова "ціпеніти" — втрачати здатність рухатися, німіти. Це слово має спільний корінь зі словами "ціпок" (палиця) та "заціпенілий" (знерухомілий). Його можна вживати, коли йдеться про різні стани на ситуації.

Про фізичний стан:

"Шию заціпило" — про різкий біль у шиї, коли важко повернути голову;

"Спину заціпило" — про біль у спині, що обмежує рухи;

"Щелепу заціпило" — про стан, коли важко рухати щелепою.

Про емоційний стан:

"Заціпило від несподіванки" — про стан, коли людина втратила дар мови від здивування;

"Так заціпило, що й слова не вимовив" — про розгубленість чи шок.

Про механічні проблеми:

"Двері заціпило" — коли двері застрягли та не відчиняються

"Замок заціпило" — коли механізм замка заклинило.

Як бачимо, "заціпило" — яскравий приклад влучного українського слова, яке точно передає певний стан чи відчуття. В українській мові є багато подібних образних слів: замлоїло, занудило, запаморочило.

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