Перевірте, чи знаєте ви, що означає колоритне українське слово "заціпило"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Походження слова та особливості його використання в сучасній українській мові
Українська мова багата на влучні слова, які одним словом можуть описати цілий комплекс відчуттів. Одне з таких — "заціпило", яке використовують для опису як фізичного стану, так і емоційного.
Це колоритне українське слово, яке часто можна почути в розмовному мовленні, особливо від старшого покоління. "Телеграф" знайшов цікавинки про його значення та особливості вживання.
Що означає слово "заціпило"
Слово "заціпило" має кілька споріднених значень:
- Стан, коли щось застрягло, затисло або заклинило.
- Стан заніміння (частіше про м'язи чи суглоби).
- Стан, коли людина не може говорити від несподіванки чи сильних емоцій.
У яких ситуаціях вживається
Слово "заціпило" походить від дієслова "ціпеніти" — втрачати здатність рухатися, німіти. Це слово має спільний корінь зі словами "ціпок" (палиця) та "заціпенілий" (знерухомілий). Його можна вживати, коли йдеться про різні стани на ситуації.
Про фізичний стан:
- "Шию заціпило" — про різкий біль у шиї, коли важко повернути голову;
- "Спину заціпило" — про біль у спині, що обмежує рухи;
- "Щелепу заціпило" — про стан, коли важко рухати щелепою.
Про емоційний стан:
- "Заціпило від несподіванки" — про стан, коли людина втратила дар мови від здивування;
- "Так заціпило, що й слова не вимовив" — про розгубленість чи шок.
Про механічні проблеми:
- "Двері заціпило" — коли двері застрягли та не відчиняються
- "Замок заціпило" — коли механізм замка заклинило.
Як бачимо, "заціпило" — яскравий приклад влучного українського слова, яке точно передає певний стан чи відчуття. В українській мові є багато подібних образних слів: замлоїло, занудило, запаморочило.
Раніше "Телеграф" розповідав, звідки походить та що насправді означає українське слово "оковита". Це не лише традиційна жартівлива назва горілки.