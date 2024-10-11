Згадуючи Голокост: у Києві відбулась масова молитва у Бабиному Яру (репортаж)

Кількість убитих тут може досягати 150 тисяч.

В Україні щороку вшановують пам'ять жертв Голокосту. Ця трагічна сторінка історії залишила глибокий слід у серцях мільйонів людей. Особливо болючою ця тема є для єврейської спільноти, яка зазнала найбільших втрат під час нацистського геноциду.

Бабин Яр у Києві став символом масових розстрілів євреїв та інших жертв нацизму. 11 жовтня у Бабиному Яру біля Менори відбулася традиційна Молитва на спомин жертв Голокосту. На заході побував і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Захід пройшов напередодні Йом Кіпур — одного з найважливіших єврейських свят. Молитву очолив головний рабин Києва та України Яков Дов Блайх.

Бабин Яр став всесвітньо відомим символом "Голокосту від куль". Саме тут 29 вересня 1941 року, в день Йом Кіпур, нацисти розпочали масові розстріли єврейського населення Києва. За один день було вбито понад 22 тисячі людей. Проте на цьому трагедія не закінчилася.

До середини жовтня 1941 року кількість жертв у Бабиному Яру перевищила 50 тисяч. За різними оцінками, загальна кількість убитих тут людей коливається від 70 до 150 тисяч. Серед них — від 50 до 70 тисяч євреїв, а також радянські військовополонені, представники української інтелігенції, роми та пацієнти психіатричної лікарні.

Щорічна молитва у Бабиному Яру — це не лише данина пам'яті загиблим, але й нагадування про страшні наслідки ненависті та ксенофобії.

Йом Кіпур, або День спокути, є особливим днем для євреїв усього світу. У цей день вони не лише дотримуються суворого посту та молитви, але й згадують жертв Голокосту. Трагедія Бабиного Яру, яка розпочалася саме в Йом Кіпур, робить це свято особливо значущим для українських євреїв.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві пройшов молитовний сніданок уперше під патронатом Зеленського. Також до нього приєднались представники влади та силових структур, а також релігійних конфесій і церков.