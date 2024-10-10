Після нового наказу Міноборони: адвокатка пояснила, що робити військовим, яким було відмовлено у звільненні із служби

З виданням наказу Міноборони №495 "Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", стало очевидно, що багатьом військовослужбовцям раніше незаконно відмовляли у звільненні.

Про це заявила адвокатка Дар'я Тарасенко на своїй сторінці у Фейсбук. Вона розповіла, що робити тим військовослужбовцям, які вже намагались звільнитися з військової служби, отримали відмову і тепер по новому наказу бачать, що з їхніми документами було все гаразд.

По-перше, не заборонено знову подати той самий рапорт з тим самим пакетом документів, якщо документи залишаються чинними, актуальними.

"Але раджу цього разу прямо за текстом рапорту навести норми нового наказу Міноборони і наголосити, що подається чітко той пакет документів, який передбачений наказом", — каже адвокат.

Вона додала, що якщо питання звільнення з військової служби і відмови в задоволенні рапорту вже знаходяться на розгляді в суді, то Тарасенко радила в цьому судовому процесі подати додаткове пояснення і звернути увагу суду на видачу такого наказу і зазначити, що хоча він і не діяв на момент виникнення спірних правовідносин.

"Але він підтверджує, що військовослужбовець абсолютно вірно тлумачив закон і абсолютно вірно визначив, які документи необхідно подати разом з рапортом, а військова частина неправомірно відмовила в задоволенні цього рапорту", — пояснює Дар'я Тарасенко.

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