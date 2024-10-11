В Минобороны назначили новых заместителей министра, кто они и что о них известно

Также были созданы два наблюдательных совета

В пятницу, 11 октября, в Минобороны Украины произошли важные кадровые изменения. Так, Кабмин уволил с должности замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Александра Балануцу. Как сообщил Умеров, увольнение произошло по его запросу.

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook. Он поблагодарил Балануцу за работу на направлении европейской интеграции и пожелал успехов в дальнейшей дипломатической карьере.

Кроме того, как сообщил министр обороны, другим представлением на должность заместителя был назначен Сергей Боев.

"Он имеет важный опыт, который поможет нам еще больше интегрировать Украину в европейские оборонные структуры. Еще одним моим заместителем назначен бригадный генерал юстиции Сергей Мельник на позывной "Marsel". Он будет отвечать за образовательное, медицинское направления, а также гуманитарное обеспечение и политику человеческого капитала ", — написал Умеров.

Также, как отметил министр обороны, были созданы наблюдательные советы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ).

"Наблюдательные советы — важный элемент для эффективного и прозрачного управления закупками. Назначение их является важным шагом в соответствии с международными стандартами. Это гарантирует независимый контроль за процессами, минимизирует коррупционные риски и повышает доверие к системе как внутри страны, так и со стороны наших международных партнеров", – подчеркнул Умеров.

По словам министра, в составе советов будут украинские и международные эксперты, что позволит интегрировать лучший мировой опыт в реформирование оборонной сферы Украины.

Сергей Боев

До назначения на должность заместителя министра обороны по европейской интеграции 41-летний Боев работал заместителем министра по вопросам стратегической промышленности.

В период с 2016 по 2022 годы занимал руководящие должности в государственных компаниях НАК "Нефтегаз Украины" и АО "Укргаздобыча".

Сергей Боев

Ранее Боев работал в ведущих международных банковских учреждениях, а также консалтинговой компании The Boston Consulting Group, что обеспечило ему значительный опыт в сфере финансов и управления.

У Сергея Боева есть степень бакалавра международной экономики, которую получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, а также степень магистра по деловому администрированию, которую получил в Вортонской бизнес-школе Университета Пенсильвании (США).

Сергей Мельник

Сергей Мельник родился 12 июля 1977 в Винницкой области. В 1999 году окончил Харьковский военный университет. В 2009 году получил второе высшее образование.

С 1999 проходил службу на различных должностях в боевых бригадах Противовоздушной обороны. С ноября 2019 занимал должность начальника Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Сергей Мельник

В 2022 году Сергей Мельник успешно закончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения руководил обороной города Харькова.

Новоназначенный заместитель министра является доктором юридических наук, профессором военного права, заслуженным работником образования Украины и лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Умеров анонсировал увольнение четырех своих заместителей: как он объяснил кадровые изменения.