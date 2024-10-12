Росіяни відтіснили ЗСУ у Курській області? Зеленський прокоментував ситуацію

Зусилля з боку росіян були чималі

Попри те, що росіяни перекидають свої війська на Курський напрямок та намагаються відтіснити наших бійців звідти, успіхів у цьому вони не мають. Зокрема, раніше визначені рубежі залишаються за ЗСУ.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

"Щодо Курської операції: були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі", — зауважив глава держави.

Він додав, що заслухав доповіді від головкому ЗСУ Олександра Сирського також з інших напрямків, — зокрема Донецького та Запорізького.

"Загалом, Донецька область та Запорізький напрямок — це дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має вирішальне значення", — сказав президент у вечірньому зверненні.

Зауважимо, що у Курській області російські війська, ймовірно, просунутися на лівому фланзі українського плацдарму та поставити під загрозу оточення частини ЗСУ, що визнавали також українські військові пабліки.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна зможе утримувати звільнені території у тимчасово контрольованій росіянами Курській області не менше кількох місяців. Російські війська не змогли досягти вагомих успіхів на цьому напрямку, а Україна не має жодних проблем із логістикою угруповання військ на Курщині.