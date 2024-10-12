Покажуть, але не все? У Зеленського розповіли, коли українцям презентують "План перемоги"

Деякі дані українці вже знають

"План перемоги України" вже найближчим часом можуть показати українцям. Саме його Володимир Зеленський нещодавно презентував європейським партнерам.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері телемарафону. За його словами, деякі дані українці вже знають.

Подоляк зазначив, що громадяни побачать не весь "План перемоги", без певних цифр та конкретики, адже він має і дипломатичні, і військові, і економічні критерії. Але партнери України отримали весь план, адже вони його частина.

За словами радника керівника ОП, тут треба розуміти, на якому етапі зараз війна і чому українцям важливо знати, що входить у "План перемоги".

"У найближчі дні українцям буде презентовано "План примусу РФ до миру", який Зеленський представив в Європі", — сказав Подоляк.

За його словами, більшість партерів вже його побачили, але у ньому важливий саме примус Росії до миру, на засадах, які влаштовують Україну. Формула "українського миру" має цю позицію, вона чітко зафіксована.

Нагадаємо, що на майбутньому другому Саміті миру цілком можуть бути присутні представники Росії, але не лідер країни Володимир Путін. І їм може бути представлений "План перемоги" України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський пояснив, у чому сенс "Плану перемоги" України.