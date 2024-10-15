Навіщо Росія знову атакує українські порти: у ISW назвали неочевидну причину

Ворог має кілька цілей

Росіяни відновили удари по портовій інфраструктурі України, 14 жовтня, під час ракетного удару було пошкоджено судна, у тому числі під іноземними прапорами. Кремль через це намагається переконати Захід у нездатності України підтримувати та захищати зерновий коридор.

Як вважають аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW), з високою долею ймовірності російські удари по цивільних суднах та іншій інфраструктурі зернового коридору спрямовані на те, щоб підірвати впевненість Заходу в здатності України підтримувати та захищати коридор. Цим Росія хоче вплинути на поточні дискусії Заходу щодо довгострокової підтримки України та створити перешкоди для економічного виживання України під час війни.

"Російські війська вчетверте з 5 жовтня завдали ударів по цивільних суднах, які стояли в українських портах, у рамках очевидної кампанії ударів Росії по портових районах, щоб підірвати зерновий коридор України, зіпсувати міжнародну підтримку України та підштовхнути Україну до передчасних переговорів", — зазначають аналітики.

Під час удару балістичною ракетою по Одеському порту, було вражено цивільні судна NS Moon під прапором Белізу та суховантажне судно Optima під прапором Палау. Також пошкоджено портову інфраструктуру та зерновий склад. Російські військові блогери прямо закликали до подальших ударів Росії по українській зерновій інфраструктурі, цивільним суднам в українських портах та іншим цілям, які ще більше погіршать економічний потенціал України.

Як писав "Телеграф", керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко також вважає, що ціль ударів РФ по портах є унеможливлення функціонування українського морського коридору. Він проаналізував усі випадки нещодавніх російських атак на іноземні судна, починаючи з 11 вересня 2024 року.