Зачем Россия снова атакует украинские порты: в ISW назвали неочевидную причину

Враг имеет несколько целей

Россияне возобновили удары по портовой инфраструктуре Украины, 14 октября, во время ракетного удара были повреждены суда, в том числе под иностранными флагами. Таким образом Кремль пытается убедить Запад в неспособности Украины поддерживать и защищать зерновой коридор.

Как считают аналитики Американского института изучения войны (ISW), с высокой долей вероятности российские удары по гражданским судам и другой инфраструктуре зернового коридора направлены на то, чтобы подорвать уверенность Запада в способности Украины поддерживать и защищать коридор. Этим Россия хочет повлиять на текущие дискуссии Запада по поводу долгосрочной поддержки Украины и создать препятствия для экономического выживания Украины во время войны.

"Российские войска четвертый раз с 5 октября нанесли удары по гражданским судам, которые стояли в украинских портах, в рамках очевидной кампании ударов России по портовым районам, чтобы подорвать зерновой коридор Украины, испортить международную поддержку Украины и подтолкнуть Украину к преждевременным переговорам", — отмечают аналитики.

Во время удара баллистической ракетой по Одесскому порту были поражены гражданские суда NS Moon под флагом Белиза и сухогруз Optima под флагом Палау. Также повреждены портовая инфраструктура и зерновой склад. Российские военные блоггеры прямо призывали к дальнейшим ударам России по украинской зерновой инфраструктуре, гражданским судам в украинских портах и другим целям, чтобы еще больше снизить экономический потенциал Украины.

Как писал "Телеграф", руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко также считает, что цель ударов РФ по портам является невозможность функционирования украинского морского коридора. Он проанализировал все случаи недавних российских атак на иностранные суда, начиная с 11 сентября 2024 года.