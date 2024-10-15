Тисячі одиниць зброї знайшли на Київському вокзалі металошукачі: цифри вражають (документ)

Щороку кількість зброї збільшується

З початку повномасштабного вторгнення Росії Укрзалізниця суттєво посилила заходи безпеки на вокзалах країни. На Центральному залізничному вокзалі Києва встановили два стаціонарні металошукачі та чотири рентгено-телевізійні інтроскопи. Також у розпорядженні співробітників служби безпеки з'явилися ручні металодетектори та мобільна рентгено-телевізійна установка.

Ця техніка призначена для виявлення зброї, вибухових та легкозаймистих речовин. У відповідь на офіційний запит видання "Телеграф" АТ "Укрзалізниця" надало інформацію щодо ефективності роботи цієї системи безпеки.

Що знаходять у пасажирів Укрзалізниці

Згідно з отриманими даними, за період з 9 червня по 31 грудня 2022 року на пунктах догляду вокзалу станції Київ-Пасажирський було виявлено 16 770 одиниць вогнепальної зброї, набоїв та гранат.

Протягом 2023 року кількість виявлених заборонених предметів зросла до 17 247 одиниць. За перші вісім місяців 2024 року ця цифра склала 3526 одиниць.

Укрзалізниця також повідомила про кількість осіб, переданих до правоохоронних органів та Військової служби правопорядку ЗСУ за спробу несанкціонованого перевезення заборонених предметів та речовин. У 2022 році (з 9 червня по 31 грудня) таких випадків було 1459. У 2023 році ця цифра зросла до 1539 осіб. За перші вісім місяців 2024 року було затримано 78 осіб.

Відповідь "Укрзалізниці" на запит "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що в українських поїздах з'явився безкоштовний Wi-Fi. Відтепер пасажири швидкісних поїздів матимуть можливість безкоштовного користування інтернетом.