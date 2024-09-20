В українських поїздах з'явився безкоштовний Wi-Fi (список)

Користуватися можна буде безкоштовно, але не завжди

Державне акціонерне товариство "Укрзалізниця" запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер пасажири швидкісних поїздів матимуть можливість безкоштовного користування інтернетом.

Про це у Facebook повідомила прес-служба "Укрзалізниці". Там додали, що це було одне з пріоритетних завдань, оскільки в реаліях війни українцям дуже важливо залишатися онлайн. Під час подорожей можна працювати, навчатися, спілкуватися з рідними тощо.

Тепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ (міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) мають системи доступу до Інтернету.

"Ви на це чекали, а ми налаштовували, тестували, аналізували. І ось цей день настав", — йдеться в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці". Також уточнюється, що користування 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с є безкоштовним. Крім того, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів, поки триватиме дослідна експлуатація.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в "Укрзалізниці" пояснили, чому так складно купити квитки на потяг. Вони пояснили, до чого тут військові.