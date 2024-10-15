Эти фамилии давали ловким торгашам: проверьте свою на коммерческий успех

Усього таких родових імен налічується кілька десятків

За уникальными украинскими фамилиями тянется шлейф невероятно интересной истории. Родовые имена зачастую давали, отталкиваясь от черт характера, внешнего вида, сферы деятельности и прочего.

"Телеграф", ссылаясь на информацию из открытых источников, рассказывает, какие фамилии наши предки давали людям, которые занимались торговлей.

Всего таких родовых имен насчитывается несколько десятков. Некоторые из них принадлежат тем, кто вел торговлю, а некоторые — тем, кто имел бизнес в сфере торговли.

Список фамилий, которые принадлежали владельцам бизнеса, выглядит так:

Крамар;

Крамаренко;

Крамарук;

Крамарчук.

Тем, кто данимался продажами, но не владел сосбтвенным бизнесом давали такие родовые имена:

Купец;

Купчик;

Купеческий.

Отметим, что с торговлей были связаны также трактирщики и им давали эти фамилии:

Корчмарь;

Корчмаренко;

Корчмарук;

Корчмарчук;

Корчмарик;

Шинкаренко;

Шинкарук;

Шинкарик.

Также людям, которые что-либо продавали, могли давать такие родовые имена:

Базарник,

Крупник,

Миняйло (Миняйленко, Миняйлюк),

Прасула (Прасуленко),

Лихвяр,

Мазяр (Мазярук),

Майданник,

Маркитан,

Тютюнник (Тютюненко),

Ярмольник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии давали музыкантам. Эти люди играли на каких-либо музыкальных инструментах или были исполнителями.