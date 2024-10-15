Перші заморозки та проливні дощі: яким областям не пощастить із погодою 16 жовтня

Утеплюйтеся та одягайтеся тепліше

В Україні в середу, 16 жовтня, відчутно похолодає, а на зміну "бабиному літу" прийдуть зливи та похмура погода. Також в одній з областей фіксуватимуться перші реальні заморозки.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла український синоптик Наталія Діденко. За її словами, 16 жовтня дощова погода спостерігатиметься у східних, центральних, південних та північних областях.

"Заморозки найближчої ночі переважно у західних областях, де будуть прояснення. А на решті території набіжить багато хмар, тому поки що заморозки підібгають хвоста", — сказала Діденко.

У середу, 16 жовтня, опади у вигляді дощу спостерігатимуться практично у всіх областях країни. У цей день буде відчутно прохолодно та похмуро. Температура вдень досягатиме максимум +14…+16 радусів тепла. У деяких областях вже фіксуватимуться заморозки.

У західних областях України вночі очікуються заморозки 0-3 градуси, вдень від +9 до +12°С, на Закарпатті — до +16 градусів тепла. Без опадів і навіть із сонечком.

На півночі періодично дощ та ожеледиця, +8…+11°С.

У центральних областях місцями йтиме дощ, удень +9…+13°С.

У східних областях також очікується дощ, проте буде тепліше — +11…+14 °С.

У південній частині країни очікуються дощі, подекуди — сильні дощі! Температура повітря протягом дня +11…+16 градусів тепла.

У Києві в середу очікується волога хмарна погода з періодичним дощем. Вночі холодно, +3…+4 градуси, а вдень +10 градусів тепла.

Нагадаємо, якою буде погода до кінця жовтня цього року. Згідно з прогнозами синоптиків, кількість опадів буде у межах норми.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на яку погоду чекати найближчого тижня. Очікуються дощі, похолодання та мінусова температура повітря, що говорить про можливі заморозки.