Первые заморозки и проливные дожди: каким областям не повезет с погодой 16 октября

Утепляйтесь и одевайтесь потеплее

В Украине в среду, 16 октября, ощутимо похолодает, а на смену "бабьему лету" придут проливные дожди и пасмурная погода. Также в одной из областей будут фиксироваться первые реальные заморозки.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 16 октября дождливая погода будет наблюдаться в восточных, центральных, южных и северных областях.

"Заморозки ближайшей ночью будут наблюдаться преимущественно в западных областях, где будут прояснения. А на остальной территории набежит много облаков, поэтому пока заморозки поджимают хвост", — сказала Диденко.

В среду, 16 октября, осадки в виде дождя будут наблюдаться практически во всех областях страны. В этот день произойдет заметное похолодание и будет наблюдаться пасмурная погода. Температура днем будет достигать максимум +14…+16 радусов тепла. В некоторых же областях уже будут фиксироваться первые заморозки.

В западных областях Украины ночью заморозки 0-3 градуса, днем от +9 до +12 °С, а на Закарпатье до +16 градусов тепла. Без осадков и даже с солнышком.

На севере периодически дождь и гололед, температура днем — +8 …+11°С.

В центральных областях местами будет идти дождь, днем +9…+13 °С.

В восточных областях также ожидается дождь, однако будет теплее — +11…+14 °С.

В южный части страны ожидаются дожди, местами — сильные дожди! Температура воздуха в течение дня +11…+16 градусов тепла.

В Киеве в среду ожидается облачная влажная погода с периодическим дождем. Ночью холодно, +3 …+4 градуса °С, днем +10 градусов тепла.

Напомним, какой будет погода до конца октября в этом году. Согласно прогнозам синоптиков, количество осадков будет в пределах нормы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой погоды ждать в ближайшую неделю.Ожидаются дожди, похолодание и минусовая температура воздуха, что говорит о возможных заморозках.