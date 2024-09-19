Обклався рублями та розпускав фейки: клірику УПЦ оголосили про підозру (фото)

У приміщеннях монастиря виявлено докази

Служба безпеки України повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП), який виправдовував війну Росії проти України. Під час обшуку в нього знайшли російські рублі.

Як уточнили у СБУ, йдеться про архімандрита одного з чоловічих монастирів у Києві. Слідство встановило, що у соцмережах він не лише виправдовував війну, яку Росія веде проти України, але й поширював фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі.

За місцем перебування клірика провели обшуки. Під час них у приміщеннях монастиря УПЦ (МП) виявлено докази злочинних дій.

Архімандриту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників). Санкція інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування всіх обставин злочину продовжується.

Як повідомляв "Телеграф", 18 вересня співробітники СБУ прийшли з перевіркою до Свято-Введенського чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. Наше джерело у правоохоронних органах розповіло, що його монахи поширюють кремлівську пропаганду та підтримують агресію РФ проти України.