Скільки грибів можна зібрати, щоб не напоротись на штраф

Штраф зросте від 1,5 до 5 тисяч грн

В Україні збільшиться штраф за незаконне збирання грибів, горіхів та ягід на ділянках, де це заборонено. Обмеження в кількості з'явились для промислових масштабів.

Згідно з законопроєктом № 9665, який вже підписав голова парламенту Руслан Стефанчук, штраф зросте до 5 тисяч гривень.

"Передбачається підвищення штрафу за самовільне здійснення побічних лісових користувань у лісах і на землях лісогосподарського призначення, на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за лісовими квитками, а також порушення строків здійснення побічних лісових користувань", — йдеться й документі.

Зазначається, що до побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету на заборонених законом ділянках. Це можуть бути як заказники чи заповідники, так і території з рослинами, що внесені до Червоної книги.

Зауважимо, що раніше штраф складав від 17 до 51 гривень, для посадових осіб — від 51 до 119 гривень. За новим законом він зросте до 425-850 гривень для фізичних осіб, а для посадових – від 1,7 тис. до 5,1 тис. гривень.

Тобто збирати для себе гриби не забороняється, а для промислових масштабів потрібен дозвіл — лісовий квиток. Водночас у більшості областей дію становлені норми. До прикладу:

У Рівненській області дозволено збирати:

білі гриби, лисички – 30 кг;

опеньки, інші гриби – 50 кг.

В Одеській області діють більш жорсткі обмеження:

опеньки – 30 кг;

маслюки – 30 кг;

інші гриби – 25 кг,

Закон був ухвалений Верховною Радою 10 жовтня у другому читанні. Наступного дня, 11 жовтня, закон передали на підпис голові парламенту Руслану Стефанчуку.

Його було підписано 15 жовтня, того ж дня документ направлено на підпис Зеленському. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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