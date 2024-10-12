Коли українці почнуть платити військовий збір по-новому

ФОПів зміни торкнуться заднім числом

Після збільшення податків військовий збір із заробітної плати та інших доходів фізичних осіб буде вираховуватися за ставкою 5% лише після оприлюднення цього закону.

Таку інформацію повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна. Про це вона сказала в етері Еспресо.

"Насамперед потрібно уточнити, що у зв'язку з прийняттям поправок у другому читанні закон набуде чинності після його оприлюднення. Це означає, що норма, яка говорила, якщо люди з 1 жовтня отримували доходи, наприклад аванс по заробітній платні, з якого було утримано тільки 1,5 %, то при повній виплаті заробітної плати мали б доутримати військовий збір. Так от, такого не буде. У результаті дуже багатьох поправок, зазначу, щоб усі розуміли: військовий збір із заробітної плати та інших доходів фізичних осіб буде вираховуватися за ставкою 5% лише після оприлюднення цього закону. Тобто після підписання і головою Верховної Ради, і президентом України", — зауважила народна депутатка.

Южаніна додала, що ФОПів зміни торкнуться вже з 1 жовтня. Адже окрема закріплена норма, яка була й у першому читанні, і залишилася у прийнятому законі в цілому.

"Ретроспективно ще діє ставка 50% для банків, яка була підвищена з 1 січня 2024 року. Тобто буде зроблено перерахунок і доплачені ними 50% замість 25%. Крім того, ще є низка змін. Щодо того, коли люди відчують зменшення грошей у власних кишенях, то це залежатиме від того, як швидко блокуючі постанови будуть розглянуті у залі ВР, а також як швидко підпишуть ці норми голова парламенту та президент", — пояснила народна обраниця.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат Юрій Камельчук висловив упевненість, що це не останнє збільшення податкового навантаження. За його словами, такі кроки неминучі, оскільки Україна не отримує безкоштовної допомоги, а змушена або позичати кошти, або покладатися на власні ресурси.