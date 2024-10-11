Суд обрав запобіжний захід бійцю Гнезділову за "публічне СЗЧ"

Військовослужбовця відправили під варту на два місяці

Печерський районний суд Києва у п’ятницю, 11 жовтня, відправив під арешт військовослужбовця Сергія Гнезділова, який оголосив публічно про самовільне залишення своєї військової частини.

Про це повідомило Hromadsке із зали суду. Військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади взяли під варту терміном на 60 днів, тобто на два місяці — до 12 грудня. Про це клопотала прокуратура — там же просили, щоби за Гнезділова не вносили грошову заставу.

Водночас, сторона захисту просила відхилити клопотання, а після винесення вироку заявила про апеляцію.

У мережі з’явилися відеокадри вироку. Про це повідомила українська служба "Радіо Свобода". Підтримати Гнезділова прийшли його знайомі, а також дружини військовослужбовців, які не перший рік перебувають в армії, в тому числі на передовій. Вони вимагали від влади встановити точні терміни служби своїх родичів.

Нагадаємо, Сергій Гнезділов самовільно залишив свою військову частину після п’яти років служби. Причиною він назвав відсутність чітких термінів військової служби. Більшість військових погодилася з ним щодо вирішення проблеми звільнення зі служби, але не підтримали його методи.

Нагадаємо, командир окремого стрілецького батальйону Роман Ковальов пояснив "Телеграфу", коли боєць відповість за самоволку.