Майже 100 млн хочуть витратити на відновлення будинку у Запоріжжі після удару РФ

Відновлення будинку, куди потрапила ракета, коштуватиме чималу суму

У Запоріжжі ведуться роботи з капітального ремонту житлового будинку на вулиці Запорізькій 2-А. Весною 2023 року туди потрапила російська ракета: частину квартир було знищено, постраждали люди. Очікувана вартість робіт становить майже 100 млн. гривень.

Про це йдеться у тендерній документації, опублікованій на порталі Zakúpivli.pro. Капітальний ремонт та реставрацію проводить Служба відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області. Терміни постачання товарів, виконання робіт, надання послуг – з дати укладання договору до 30 жовтня 2025 року.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 30 жовтня 2024 року, 09-00.

Фінансування капітального ремонту та реконструкції будинку відбуватиметься за рахунок державного бюджету України.

Будинок по вулиці Запорізькій 2-А розташований на лівому березі Дніпра у Запоріжжі. У березні 2022 року туди прилетіла російська ракета, тоді постраждали люди, також були загиблі.

Відновлювальні роботи в будинку розпочалися на початку 2024 року. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Запорізької області повідомляла, що після завершення демонтажних робіт будуть проведені роботи з відновлення (будівництва) під’їзду, ремонту квартир та сходових клітин, ремонту шахти ліфта та встановлення ліфтового обладнання.

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