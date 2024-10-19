Силы обороны выкинули россиян из села на Харьковщине, но враг продвинулся в Донецкой области (карта и видео)

Силы Обороны потеснили врага

Идет 969-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, наши защитники зачистили от россиян Кругляковку Купянского района, а у россиян есть продвижение на Донетчине.

Об изменениях на фронте сообщили аналитики DeepState. По их данным наши воины отбросили врага в Кругляковке. Однако россияне продвинулись возле Клещеевки, Максимильяновки и Угледара. Соответствующие изменения отмечены на карте.

Кругляковку освободили и зачистили от российских оккупантов воины подразделения "Братство" в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Операция длилась неделю — с 7 по 14 октября, сообщили в ГУР.

Враг противился и пытался контратаковать, однако разведчики отбили штурм и вытеснили россиян. Оккупанты потеряли больше взвода пехоты — захватчики уничтожены в ближних боях.

"В ходе штурма спецназовцы смогли взять российских оккупантов в плен — получены важные разведывательные данные. Пополнение обменного фонда также поможет вернуть из московской неволи украинских защитников. В итоге операции враг выбит из населенного пункта, пути передвижения оккупантов заминированы", — говорится в сообщении.

Как писал "Телеграф", военнослужащая с позывным "Акула" рассказала, как влияет изменение погоды на ситуацию на фронте. Осадки и морозы усложняют продвижение военной техники и бойцов как с нашей стороны, так и со стороны россиян.