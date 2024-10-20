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Названо топ-10 прокурорів України з найбільшими пенсіями - суми вражають

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Гроші, прокуратура України
Гроші, прокуратура України. Фото Колаж "Телеграф"

Такому доходу позаздрив би кожен

Скандал із працівниками прокуратури, які отримують пенсії, набирає обертів. Оприлюднено рейтинг керівників обласних прокуратур із найвищими пенсіями.

Цензор.НЕТ проаналізував декларації інших працівників обласних прокуратур у різних регіонах України. "Телеграф" посилаючись на ці дані зібрав ТОП-10 прокурорів, які мають найвищі пенсії.

Хто в регіонах України має високі пенсії і які посади займають

  1. Відкриває рейтинг Станіслав Муратов (43 роки) – заступник керівника Харківської прокуратури, який за 2023 рік отримав 1 152 155 грн пенсії. Вперше пенсію він вказав у своїй декларації за 2020 рік.
  1. Дещо поступається йому також заступник керівника прокуратури Харківщини Андрій Кравченко (39 років). У 2023 році він отримав 1 015 225 грн пенсії. Вперше пенсія з’явилася у декларації Кравченка у 2021 році.
  2. Трійку замикає керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков (45 років). У 2023 році він задекларував 823 071 грн пенсії. Згідно з декларацією, почав отримувати він її у 2020 році.
  3. Четверту сходинку посідає Катерина Шевцова (42 роки) – керівниця обласної прокуратури Черкащини, яка за 2023 рік отримала 785 435 грн пенсії. Вперше пенсію вказала у декларації за 2020 рік.
  4. Володимир Лимар (47 років). Перший заступник керівника прокуратури Харківщини. 714 749 грн пенсії вказано у декларації за 2023 рік. Почав її отримувати він у 2019 році.
  5. Владислав Грюк, заступник керівника прокуратури Чернігівщини. Інформації про вік у відкритих джерелах немає, проте відомо, що в органах прокуратури працює з 2000 року. У 2023 році він отримав 526 160 грн пенсії. А вперше вказав її у декларації за 2018 рік.
  6. Останній представник прокуратури Харківщини у рейтингу – заступник керівника Олександр Сузий (41 рік). У 2023 році отримав 439 576 грн пенсії. Згідно із декларацією почав отримувати її у 2021 році.
  7. Трішки поступається у розмірі пенсії керівник Запорізької обласної прокуратури Сергій Спільник (47 років), який минулого року отримав 433 713 грн пенсії. Почав отримувати її він ще у 2017 році, тобто у віці 40 років.
  8. Керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький (51 рік) у 2023 році задекларував 424 671 грн пенсії. Вперше вона з’явилася у декларації Рудницького ще в 2017 році.
  9. Десятку замикає заступник керівника Сумської прокуратури Ігор Сидоренко (46 років). Вперше пенсію у 406 224 він вказав у декларації за 2023 рік. Джерело: https://censor.net/ua/r3515748

Раніше "Телеграф" писав, що в деклараціях топлікарів зі МСЕК спливають казкові статки і темні плями.

Теги:
#Прокуратура #Пенсії #Статки