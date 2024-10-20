Названо топ-10 прокуроров Украины с большими пенсиями — суммы впечатляют

Такому доходу позавидовал бы каждый

Скандал с работниками прокуратуры, получающими пенсии, набирает обороты. Обнародован рейтинг руководителей областных прокуратур с высокими пенсиями.

Цензор.НЕТ проанализировал декларации других работников областных прокуратур в разных регионах Украины. "Телеграф" ссылаясь на эти данные собрал ТОП-10 прокуроров, у которых самые высокие пенсии.

Кто в регионах Украины имеет высокие пенсии и какие должности занимают

Открывает рейтинг Станислав Муратов (43 года) – заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, за 2023 год получивший 1 152 155 грн пенсии. Впервые пенсию указал в своей декларации за 2020 год.

Несколько уступает ему также заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины Андрей Кравченко (39 лет). В 2023 году он получил 1 015 225 грн пенсии . Впервые пенсия появилась в декларации Кравченко в 2021 году.

. Впервые пенсия появилась в декларации Кравченко в 2021 году. Тройку замыкает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков (45 лет). В 2023 году он задекларировал 823071 грн пенсии. Согласно декларации, начал получать он ее в 2020 году.

Согласно декларации, начал получать он ее в 2020 году. Четвертую строчку занимает Екатерина Шевцова (42 года) – руководитель областной прокуратуры Черкасской области, которая за 2023 год получила 785 435 грн пенсии . Впервые пенсию указала в декларации за 2020 год.

. Впервые пенсию указала в декларации за 2020 год. Владимир Лымарь (47 лет). Первый заместитель руководителя прокуратуры Харьковской области. 714749 грн пенсии указано в декларации за 2023 год. Начал его получать он в 2019 году.

за 2023 год. Начал его получать он в 2019 году. Владислав Грюк, заместитель руководителя прокуратуры Черниговщины. Информации о возрасте в открытых источниках нет, однако, известно, что в органах прокуратуры работает с 2000 года. В 2023 году он получил 526 160 грн пенсии . А впервые указал ее в декларации за 2018 год.

. А впервые указал ее в декларации за 2018 год. Последний представитель прокуратуры Харьковщины в рейтинге – заместитель руководителя Александр Сузый (41 год). В 2023 году получил 439576 грн пенсии. Согласно декларации, начал получать ее в 2021 году.

Согласно декларации, начал получать ее в 2021 году. Немного уступает в размере пенсии руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Спильник (47 лет), который в прошлом году получил 433 713 грн пенсии . Начал получать ее он еще в 2017 году, то есть в возрасте 40 лет.

. Начал получать ее он еще в 2017 году, то есть в возрасте 40 лет. Руководитель Ровенской облпрокуратуры Андрей Рудницкий (51 год) в 2023 году задекларировал 424 671 грн пенсии . Впервые оно появилось в декларации Рудницкого еще в 2017 году.

. Впервые оно появилось в декларации Рудницкого еще в 2017 году. Десятку замыкает заместитель руководителя Сумской прокуратуры Игорь Сидоренко (46 лет). Впервые пенсию в 406224 он указал в декларации за 2023 год.

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