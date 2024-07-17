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Без них не випустять: які документи потрібні чоловікам для виїзду за кордон після 17 липня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Перетин кордону
Перетин кордону. Фото poland2day.com

Документи необхідно надати у будь-якому випадку

З 17 липня при виїзді з України чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи. У зв’язку з цим при перетині кордону військовозобов’язані від 18 до 60 років мають надати документи навіть якщо вони мають підстави для виїзду.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Цей день настав. Що змінюється для військовозобов’язаних з 17 липня".

Для виїзду за кордон діятиме будь-який формат. Зокрема, можна використовувати білет-книжечку або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, документ у "Резерві+" зі згенерованим QR-кодом.

Нагадаємо, що у зв’язку з військовим становищем та спільною мобілізацією вільно виїжджати за межі України можуть лише жінки та діти у супроводі дорослих. Виїзд для чоловіків обмежений — зможуть перетнути кордон лише деякі категорії за наявності певних документів.

Тим часом в Україні все більше з’являється високооплачуваних вакансій із бронею від мобілізації, особливий попит є на водіїв. Наприклад, у Вінниці шукають людину зі стажем водіння від 2 років категорії С-С1 та пропонують зарплату до 60 тис. гривень. Тому очікується, що нова велика хвиля виїзду з країни можлива лише через різку зміну ситуації на фронті.

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#Виїзд #Мобілізація