"Вдовец" из Донетчины придумал хитрую схему для выезда за границу: сирота и умершая жена не помогли

Такого, кажется, еще не было

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой пограничники разоблачили хитроумную схему 32-летнего мужчины из Донбасса. Чтобы беспрепятственно уехать за границу, он придумал целую историю о своей семье.

Мужчина представился вдовцем, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетнего ребенка. В подтверждение своей вымышленной истории он предоставил пограничникам фальшивые документы. О случившемся рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

В чем заключалась схема

В ходе проверки документов на границе мужчина предъявил свидетельство о смерти жены и свидетельство о рождении ребенка. Эти бумаги должны были подтвердить его статус одинокого отца, который сам воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Однако бдительность пограничников помешала реализации этого плана. Благодаря углубленной проверке с использованием специального оборудования и сверке информации с соответствующими органами удалось установить, что все представленные документы являются поддельными.

Как выяснилось, все документы, якобы изданные в Молдове, оказались фальшивками. Более того, "ребенок", которого муж якобы воспитывал, и "умершая жена" оказались вымышленными лицами, которые существовали только на бумаге.

Ранее Телеграф также рассказывал, что в ТЦК разъяснили некоторые нюансы военно-учетных документов. Однако электронный вариант этого документа можно подделать.