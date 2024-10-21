В Україну прийде запізніле старе бабине літо: коли чекати потепління

Встигніть насолодитися теплом

В Україні заморозки відступають і наприкінці жовтня спостерігатиметься тепла, комфортна погода. Стовпчики термометрів, на думку синоптиків, не опускатимуться нижче нуля градусів. Опади також не очікуються.

Незважаючи на коливання температурного фону, більшість регіонів залишаються в зоні атмосферної безтурботності. Про це повідомляє синоптик Віталій Постригань.

"Природа нібито відтерміновує осінню сирість, дощі, мокрий сніг та інші ускладнення погоди. Так буває, коли у "керма атмосферних процесів" домінують антициклони", — зазначає експерт.

У жовтні температура повітря в Україні прогнозується вище встановленної норми. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса.

Цього тижня на нас чекає погожа, суха, помірно тепла з високим атмосферним тиском погода. Температурний фон підвищиться на 2-3º: вночі 2-7°С, а вдень 10-15 °С градусів тепла.

Це буде повноцінна "золота осінь", яку називають старим бабиним літом.

Надходження більш теплого повітря, провокуватиме у нічні та ранкові години утворення туманів, особливо в пониззях рельєфу. Водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними.

Також синоптик нагадав про те, що в ніч з 26 на 27 жовтня о 4 годині ранку переводимо стрілки годинника.

Більшість сучасних гаджетів, включаючи телефони та комп’ютери, автоматично оновлять час, щоб він був актуальним. Фахівці звертають увагу на те, що стандартним часом є саме зимове.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Місцями стовпчики термометрів опустилися нижче за 0 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на яку погоду варто чекати українцям до кінця жовтня. Загалом середня місячна температура повітря в Україні у жовтні становить +6+13 градусів, у Карпатах місцями 4-5 градусів тепла. При цьому звичайним явищем для початку жовтня є заморозки.