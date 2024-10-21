Холод відступає, але не скрізь: в Україні потеплішає до 28 градусів (мапа)

Погода потішить нас теплом

Погода в Україні наприкінці жовтня — на початку листопада порадує сонцем і практично повною відсутністю опадів. Очікується переважання антициклону, в якому циркулюватиме тепла повітряна маса.

Температура повітря буде дуже комфортною та місцями перевищить кліматичну норму на 3-5 °С. Найтеплішими будуть періоди з 22 до 24 жовтня, а також з 28 по 31 жовтня. Про це свідчать дані сайту Ventusky.

Погода найближчим часом буде сонячною та без дощів, але туманною. Північно-західний вітер зміниться на південно-західний, а з півдня прийде тепло.

Середня місячна температура повітря наприкінці жовтня очікується на рівні +10…+15 градусів тепла.

Кількість опадів прогнозується в межах норми. Різких похолодань не очікується. Погода буде комфортною та досить теплою для осені.

У Криму очікується до +28°С, а на півдні материкової частини навіть до +25°С.

Температура повітря вночі поступово знижуватиметься і становитиме +1…+6 °С, а в західних і місцями північних областях 0…-4 °С.

Погодні умови наприкінці жовтня-початку листопада у нашій країні визначатиме антициклон. Очікується високий атмосферний тиск та практично повна відсутність опадів.

Вдень незначна хмарність дозволить повітрю прогріватися до комфортних +10…+17 °С, що трохи вище за кліматичну норму.

Крім того, у багатьох регіонах країни можуть спостерігатися тумани, які є типовим явищем погоди для цієї пори року.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Місцями стовпчики термометрів опустилися нижче за 0 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на яку погоду варто чекати українцям до кінця жовтня. Загалом середня місячна температура повітря в Україні у жовтні становить +6+13 градусів, у Карпатах місцями 4-5 градусів тепла. При цьому звичайним явищем для початку жовтня є заморозки.