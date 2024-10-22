В Украине разработали аналог китайского дрона Mavic: что он умеет и сможет ли стать заменой (фото)

ZOOM изготовлен на базе собственной платформы связи для управления и видеопередачи

В Украине разработали аналог сверхпопулярного китайского DJI Mavic. В перспективе отечественный летательный аппарат может заменить БПЛА из Поднебесной.

Об этом пишет "Милитарный". Речь идет о беспилотнике под названием ZOOM, представленный украинской компанией Frontline. Данное изделие является частью беспилотного комплекса в составе наземной антенны и пункта управления.

ZOOM изготовлен на базе собственной платформы связи для управления и видеопередачи "Герц". А это, по словам разработчиков, предоставляет изделию неуязвимости для работы окопного РЭБа сразу для двух важных функций: стабильного устойчивого управления и защищенной видеосвязи. Таким образом, оператор имеет возможность вести разведку в условиях сильного радиоэлектронного противодействия и сохранять управляемость дроном.

Также в дроне-разведчике реализована наиболее запрашиваемая функция от пилотов БпЛА – удержание своей позиции без GPS. ZOOM несет на себе модуль визуальной навигации, который позволяет борту зависать над местностью и удерживать точку без помощи оператора.

На данный момент дрон уже умеет "зависать" на высоте 200 метров с максимальной погрешностью 5 м, при скорости ветра свыше 10 м/с. Дополнительно используются функции автоматического взлета и посадки.

Сообщается, что разведчик ZOOM уже прошел совместные ведомственные испытания, на которых подтвердил свои характеристики: он обеспечил 40 минут в полете и тактический радиус действия до 15 км. Точная цена на изделие пока не публична, однако утверждается, что она будет соизмерима с ценой популярного китайского аналога.

Как пишет "Милитарный", в перспективе ZOOM может стать дополнением и даже заменой китайским коммерческим изделиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина разрабатывает специальные зенитные дроны "Жало" для охоты на вражеские беспилотники.