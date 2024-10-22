Повестки по почте получат не только те мужчины, которые обновили данные в ТЦК

В ТЦК формируют документ и отправляют адресату

В Украине уже присылают военнообязанным повестки по почте. Они приходят как тем, кто обновил свои военно-учетные данные, так и тем, кто не являлся в военкомат.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко. По его словам, не ТЦК формирует списки, кому именно отправлять повестку.

"Определенные алгоритмы по внесению определенных военнообязанных в списки оповещения создаются по инициативе Министерства обороны. То есть конкретно они выбирают с помощью средств системы "Оберег", кто будет подлежать оповещению", — отмечает Коротченко.

Сотрудники ТЦК работают уже на непосредственном уровне выполнения, то есть формируют сам документ.

"В нашу компетенцию входит фактически только сформировать эти повестки. Зафиксировать их или утвердить электронной подписью и тогда уже они отправляются к адресату определенной цепью", — рассказывает представитель военкомата.

Коротченко отметил, что по результатам предварительного анализа на местах повестки через "Укрпочту" получают как те, кто обновил свои данные, в частности через приложение "Резерв+", так и те, кто не появлялся в ТЦК и СП.

Главная задача ТЦК при отправке повесток по почте — сформировать повестку, утвердить ее электронной подписью и передать, а затем контролировать прибытие военнообязанных.

Напоминаем, что повестки будут отправлять по адресу, указанному во время последнего обновления данных. Если военнообязанный не обновил информацию, повестка может быть направлена на место жительства, которое найдут в других государственных реестрах.

Повестка считается врученной:

в день получения почтовой отправки лицом, подтверждаемым документами от почтового оператора;

в день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовую отправку;

в день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства.

Если повестку не забрали на почте, она возвращается в ТЦК. После этого работники военкомата обращаются в полицию с просьбой осуществить административное задержание лица. Для выполнения этого дается пять дней, после чего полиция либо информирует ТЦК о невозможности найти личность, либо вручает предупреждение.

ТЦК может отправить последнее предупреждение заказным письмом. Если оно не получено в течение 10 дней, центр может обратиться в суд с просьбой ограничить право на управление автомобилем, за исключением тех случаев, когда авто является основным средством заработка или в семье есть человек с инвалидностью.

Полиция также имеет право задерживать нарушителей, оформляя протокол в течение трех часов.

Ранее "Телеграф" писал, сколько есть дней, чтобы забрать повестку из почты. В противном случае граждан ожидает штраф, который составляет от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.