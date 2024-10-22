Народила трьох дітей і поріднилася з Ющенком та Кучмою: як виглядає дружина ексрегіонала Павленка і де вони познайомилися (фото)

У шлюбі з Юрієм Павленком Юлія народила трьох синів

Колишній міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій Павленко, який зараз воює на передовій, майже 25 років одружений з дружиною Юлією. Його кохана також працювала у політичній сфері.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає Юлія Павленко та що про неї відомо. Ми дізналися кілька цікавих фактів.

Як виглядає дружина Юрія Павленка та чим займається

Юлія Павленко (Євсеєва — дівоче прізвище) народилася у 1978 році. Жінка вважає за краще залишатися в тіні, тому про її життя відомо дуже мало. Юлія навчалася у США, де закінчила дипломатичну академію МЗС. Після цього вона почала працювати головним спеціалістом в управлінні зовнішньої політики Секретаріату президента.

Юрій та Юлія Павленко

Її батько — Євсєєв Віктор був соратником Віктора Ющенка по НБУ, коли Ющенко обіймав посаду голови фінансового регулятора. Євсєєв був директором оздоровчого комплексу Нацбанку з 1998 року і навіть отримав прізвисько "банщика Ющенка". У 2002 році його було включено до списку "Нашої України". Після цього він обіймав посаду заступника керівника Державного управління справами.

Юрій Павленко перебуває у шлюбі з Юлією 24 роки

Юлія Павленко народила у шлюбі трьох синів. Одного сина ексміністра хрестив колишній президент Леонід Кучма, ще одного – колишня перша леді України Катерина Ющенко. Старший син сімейства також зараз воює на фронті. Враховуючи, що Юлія вважає за краще вести закритий спосіб життя, немає інформації про те, чим вона зараз займається.

Юрій Павленко із сином та дружиною

Але в одному з інтерв’ю Юлія Павленко розповіла, як познайомилася зі своїм чоловіком. За її словами, у цьому їй допомогла двоюрідна сестра Юрія – співачка Марія Бурмака. Юлія тоді повернулася до Києва зі США і нікого не знала, ось Марія і попросила Юрія допомогти їй та залучити до роботи у "Молодіжній партії". Перша їхня зустріч відбулася у Києві біля Золотих воріт і Юлія була налаштована на дружбу, а ось у Юрія були інші плани. Друга зустріч відбулася випадково на презентації диска Олександра Пономарьова, а після цього вони почали бачитися щодня.

Юрій Павленко зі своєю родиною

Дружина Павленко розповіла, що він дуже гарно до неї залицявся й рік завойовував її серце. У вересні 2000 року він вирушив до її батьків, щоб просити руки та серця, а у листопаді того ж року вони зіграли весілля.

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