Чиновникам загрожує "кримінал" за покупку інвалідності: у ДБР назвали статті

За деякими статтями можна отримати великі терміни

Якщо під час перевірки чиновників з’ясується, що вони отримали інвалідність незаконно, це буде приводом для відкриття кримінального провадження. Статті звинувачення можуть бути різними.

Про це в ефірі єдиного марафону новин розповіла радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сап’ян. За її словами, її відомство має довести справу до суду.

"Якщо будуть підозри, що людина отримала працюючи в державних органах та обіймаючи певні посади, інвалідність незаконно, то це буде підставою для відкриття кримінального провадження", — сказала вона.

За словами Сап’ян, такі чиновники можуть отримати підозру за статтями про підробку документів, шахрайство, незаконне збагачення або участь у незаконній злочинній групі.

Як відомо, за використання підроблених документів в Україні можна отримати арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років. За статтею про шахрайство можна отримати обмеження волі терміном до трьох років. Незаконне збагачення це вже серйозніша стаття, яка передбачає тюремний термін на 5-10 років.

Як повідомлялося раніше, журналісти раніше з’ясували, що за останні три роки було порушено понад сорок кримінальних проваджень проти членів МСЕК. З них більшість визнали винними, але за підсумком ніхто не отримав реальних тюремних термінів.