Чиновникам грозит "уголовка" за покупку инвалидности: в ГБР назвали статьи

По некоторым статьям можно получить крупные сроки

Если во время проверки чиновников выяснится, что они получили инвалидность незаконно, то это будет поводом для открытия уголовного производства. Статьи обвинения могут быть разными.

Об этом в эфире единого марафона новостей рассказала советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян. По ее словам, ее ведомство должно довести дело до суда.

"Если будут подозрения, что человек получил работая в государственных органах и занимая определенные должности, инвалидность незаконно, то это будет основанием для открытия уголовного производства", — сказала она.

По словам Сапьян, такие чиновники могут получить подозрение по статьям о подделке документов, мошенничестве, незаконном обогащении или участи в незаконной преступной группе.

Как известно за использование поддельных документов в Украине можно получить арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет. По статье о мошенничестве можно получить ограничение свободы на срок до трех лет. Незаконное обогащение это уже более серьезная статья, предусматривающая тюремный срок длиной 5-10 лет.

Как сообщалось ранее, журналисты ранее выяснили, что за последние три года было возбуждено более сорока уголовных производств против членов МСЭК. Из них большинство признали виновными, но по итогу никто не получил реальные тюремные сроки.