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Зеленський сказав, що може бути сигналом готовності РФ до завершення гарячої фази війни

Автор
Олена Руденко
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Володимир Зеленський Новина оновлена 23 жовтня 2024, 08:07
Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграфу"

Він заперечив будь-яке обговорення з західними країнами угоди "земля в обмін на мир"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення Росією ударів по українських енергетичних об’єктах і вантажних кораблях може відкрити шлях до переговорів про припинення війни. Проте готовність РФ до переговорів насамперед залежить від виборів у США, вважає він.

Про це глава держави сказав на пресконференції у Києві 21 жовтня. Його слова цитує Financial Times.

"Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну", — зазначив президент.

Він додав, що якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту. Зеленський говорив про це у світлі атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

"Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", — вважає Зеленський.

При цьому, додав президент, готовність Росії до переговорів насамперед залежить від результатів виборів у США. За словами глави держави, він очікує "більш позитивної реакції" від голосування в США.

"Не тому, що буде новий президент, а тому, що зараз увага США зосереджена на виборах, і я думаю, що це, ймовірно, робить будь-які різкі заяви викликом; вони не хочуть додаткового ризику", — пояснив Зеленський.

Також президент заперечив будь-яке обговорення з західними країнами угоди "земля в обмін на мир". Зокрема йдеться про приєднання України до НАТО в обмін на відмову від територій, які зараз окуповані Росією.

"Мабуть, деякі партнери можуть про це задуматися. Але вони повідомляють це не безпосередньо через мене, а через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз підіймаємо питання гарантій безпеки, і найсильніша з усіх — НАТО", — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що запропонований "пакет стримування" був компенсацією за те, що Україна погодилася передати ядерну зброю після розпаду Радянського Союзу. Однак натомість ми отримали повномасштабну війну.

"Ми віддали, а натомість нічого не отримали, окрім повномасштабної війни та великої кількості жертв. Ми не маємо ядерної зброї, ми не в НАТО і не будемо в НАТО під час війни; ось чому мені потрібен цей пакет стримування", — резюмував президент.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський режим, цілком ймовірно, буде намагатися використати 16-й щорічний саміт БРІКС для того, щоб посилити свої військові зусилля в Україні. Для Кремля, який перебуває у міжнародній ізоляції, саміт в Казані стане можливістю продемонструвати "глобальні зв'язки".

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#Україна #Росія #Війна #Володимир Зеленський