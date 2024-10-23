Зеленский сказал, что может быть сигналом готовности РФ к завершению горячей фазы войны

Президент опроверг какие-либо обсуждения с западными странами соглашения "земли в обмен на мир"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение Россией ударов по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны. Однако готовность РФ к переговорам, прежде всего, зависит от выборов в США, считает он.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве 21 октября. Его слова цитирует Financial Times.

"Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам было бы сигналом того, что Россия может быть готова прекратить войну", — отметил президент.

Он добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом в деэскалации конфликта. Зеленский говорил об этом в свете атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Мы увидели во время первого саммита мира, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да", — считает Зеленский.

При этом, добавил президент, готовность России к переговорам, прежде всего, зависит от результатов выборов в США. По словам главы государства, он ожидает "более положительной реакции" от голосования в США.

"Не потому, что будет новый президент, а потому, что сейчас внимание США сосредоточено на выборах, и я думаю, что это, вероятно, делает какие-либо резкие заявления вызовом; они не хотят дополнительного риска", — пояснил Зеленский.

Также президент опроверг какие-либо обсуждения с западными странами соглашения "земли в обмен на мир". В частности, речь идет о присоединении Украины к НАТО в обмен на отказ от территорий, которые сейчас оккупированы Россией.

"Видимо, некоторые партнеры могут об этом задуматься. Но они сообщают это не непосредственно через меня, а через СМИ. Во всех дискуссиях мы сейчас поднимаем вопросы гарантий безопасности, и самая сильная из всех — НАТО", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что предложенный "пакет сдерживания" был компенсацией за то, что Украина согласилась передать ядерное оружие после распада Советского Союза. Однако мы получили полномасштабную войну.

"Мы отдали, но ничего не получили, кроме полномасштабной войны и большого количества жертв. У нас нет ядерного оружия, мы не у НАТО и не будем в НАТО во время войны; вот почему мне нужен этот пакет сдерживания", — резюмировал президент.

Как сообщал "Телеграф", аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что российский режим, по всей вероятности, будет пытаться использовать 16-й ежегодный саммит БРИКС для того, чтобы усилить свои военные усилия в Украине. Для находящегося в международной изоляции Кремля саммит в Казани станет возможностью продемонстрировать "глобальные связи".