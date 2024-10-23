Зеленський готує ще один план на час війни: у чому його суть

План мають підготувати та подати українцям до кінця 2024 року

Президент Володимир Зеленський готує ще один план для України під час війни. Цей документ не є альтернативним Плану перемоги, який було презентовано у Верховній Раді.

Про це пише BBC, посилаючись на кілька джерел у владі. Глава держави доручив органам влади розробити пропозиції, які допоможуть країні вистояти.

Зазначається, що цей внутрішній план мають підготувати та подати українцям до кінця 2024 року. Відомо, що він стосуватиметься внутрішніх рішень у сфері військово-промислового комплексу, оборони, економіки, соціальної політики тощо.

За задумом президента, цей план на відміну від Плану перемоги щодо західних партнерів передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

"Мета — зробити все можливе, щоб зберегти єдність і досягти результатів у різних сферах розвитку країни", — зазначив співрозмовник.

План перемоги Зеленського

Президент презентував План перемоги у Верховній Раді 16 жовтня. Він назвав основні пункти:

Перший – запрошення України до НАТО вже зараз.

– запрошення України до НАТО вже зараз. Другий – оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо.

– оборона. Цей пункт включає операції у певних місцях, щоб не допустити буферних зон на території України; висновок ППО, спільне з партнерами збивання російської авіації, розширення використання українських дронів і ракет тощо. Третій – стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії".

– стримування. "Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо для захисту України від будь-якої військової загрози Росії". Четвертий – економічний пункт. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій.

– економічний пункт. Йдеться про розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. П’ятий – "Після війни ми матимемо один із найдосвідченіших військових контингентів. Люди, які мають військовий досвід, досвід роботи з міжнародною зброєю. Це гарантія безпеки в Європі. Це гідна місія для наших героїв".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у який термін може закінчитися війна в Україні завдяки Плану перемоги.