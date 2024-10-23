Зеленский готовит еще один план на время войны: в чем его суть
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План должны подготовить и представить украинцам до конца 2024 года
Президент Владимир Зеленский готовит еще один план для Украины во время войны. Этот документ не является альтернативным Плану победы, который был презентован в Верховной Раде.
Об этом пишет ВВС, ссылаясь на несколько источников во власти. Глава государства поручил органам власти разработать предложения, которые помогут стране выстоять.
Отмечается, что этот внутренний план должны подготовить и представить украинцам до конца 2024 года. Известно, что он будет касаться внутренних решений в сфере военно-промышленного комплекса, обороны, экономики, социальной политики и так далее.
По задумке президента, этот план в отличие от Плана победы, что касается западных партнеров, будет предусматривать шаги, которые должна выполнить сама Украина.
"Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", — отметил собеседник.
План победы Зеленского
Президент представил План победы в Верховной Раде 16 октября. Он назвал основные пункты:
- Первый – приглашение Украины в НАТО уже сейчас.
- Второй – оборона. Этот пункт включает в себя операции в определенных местах, чтобы не допустить буферных зон на территории Украины; вывод ПВО, совместное с партнерами сбивание российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет и так далее.
- Третий – сдерживание. "Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России".
- Четвертый – экономический пункт. Речь идет о развитии стратегически-экономического потенциала Украины и усиление санкций.
- Пятый – "После войны мы будем иметь один из самых опытных военных контингентов. Люди, имеющие военный опыт, опыт работы с международным оружием. Это гарантия безопасности в Европе. Это достойная миссия для наших героев".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какие сроки может закончиться война в Украине благодаря Плану победы.